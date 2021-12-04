Hakkari’de yol asfaltlama çalışması

– Hakkari Belediyesi ekipleri, H. Yusuf Ertuş Camii çevresini asfaltladı.

Belediye ekipleri, doğalgaz çalışmalarının tamamlandığı mahalle, cadde ve sokakları asfaltlamaya devam ediyor. Bulak Mahallesi 814 Nolu Sokakta bulunan H. Yusuf Ertuş Camii çevresinde hummalı bir çalışma başlatan belediye ekipleri, vatandaşların da desteğiyle asfalt serimini tamamladı.

Mahalle sakinlerinden Şehmuz ve Cumali Ertuş, çalışmalardan dolayı belediye ekiplerine teşekkür ederek, “Yolumuz kullanılamaz haldeydi. Asfalt yapılmasını istedik. Ancak doğalgaz gelmediği için beklemeye aldılar. Doğalgaz döşeme çalışmalarının ardından belediye ekipleri hemen asfalt çalışması başlattı. Caddelerimiz güzel bir görünüme kavuştu. Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.