Hakkari’de 89 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 89 kilo eroin ve bin 900 adet kırmızı reçeteye tabi tıbbi ilaç ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından 3. Piyade Tümen Komutanlığı ile koordineli olarak yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Yüksekova ilçesinde yurt içine sokulmaya çalışılan 89 kilogram eroin maddesi ve bin 900 adet kırmızı reçeteye tabi tıbbi ilaç ele geçirilmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.