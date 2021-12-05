Kurt sürüsü 6 hayvanı telef etti

Hakkari'nin Bay köyünde gündüz saatlerinde sürüye saldıran kurtlar 6 hayvanı telef ederken, bazı hayvanların ise kayıp olduğu belirtildi.

Kent merkezinden 6 kilometre mesafede bulunan Bay köyünün arka tarafındaki küçükbaş hayvan sürüsüne saldıran aç kurtlar, Fuat Çiftçi'ye ait 6 hayvanı telef etti. Köylülere ait bazı hayvanların ise kayıp olduğu öğrenildi.

Bay köyü sakinleri, sayıları her geçen gün artan kurt korkusu yaşıyor. Dağda yiyecek bulamayan kurtların gündüz saatlerinde bile köyün içinde yiyecek aradığını belirten köylüler, durumdan endişe ettiklerini ifade belirttiler.

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