Terörden temizlenen Efkar Dağı'nın zirvesine çıkıp, Şemdinli'yi izlediler



Yaşar KAPLAN-Azer DEMİR/ ŞEMDİNLİ (Hakkari),(DHA)HAKKARİ'de teröristlerden arındırılan Şemdinli ilçesine bağlı 1450 rakımlı Efkar Dağı, güvenlik güçlerinin operasyonları sonrası doğaseverlere açıldı. Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği'ne üye 30 kişi, 5 saat süren zorlu yolculuğun ardından dağın zirvesine ulaştı.

Hakkari'nin İran ve Irak sınırında bulunan Şemdinli ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki 1450 rakımlı Efkar Dağı, teröristlerden temizlenmesinin ardından halka açıldı. Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyesi 30 kişi, Efkar Dağı'na çıktı. Doğaseverler, kendilerine eşlik eden Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı ve Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç ile birlikte 5 saat süren zorlu yolculuğun ardından Efkar Dağı'nın zirvesine ulaştı.

'ŞEMDİNLİ'NİN HUZURA KAVUŞMASI BİZİ FERAHLATTI'

Şemdinli Belediye Başkanı Saklı, Dünya Gönüllüler Günü kapsamında bir grup doğasever ile birlikte Efkar Dağı'na tırmanış yaptıklarını belirterek "Şemdinli´nin böyle bir güzelliğe, böyle bir huzura kavuşması bizi ferahlattı. Şu an Yüksekova'dan gelen 30 kişilik gönüllü grubu ile birlikte Efkar Dağı'na tırmandık. Şemdinli olarak, bunları böyle görmek büyük bir onur ve mutluluktur. İnşallah, bu tür faaliyetlerin devam gelir" dedi.

Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut ise 30 kişilik doğasever ekibiyle birlikte bölgeyi gezip tanıttıklarını ifade ederek "Etkinliğimize Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı ve Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç'ta eşlik etti. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç da doğaseverlerle birlikte Şemdinli'yi yüksekten görme fırsatı bulduğunu, ilçenin doğasına hayran kaldığını söyledi.FOTOĞRAF DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Şemdinli Yaşar KAPLAN-Azer DEMİR

2021-12-06 12:53:23



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