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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'de '21. Yüzyılda Öğretmen Olmak' semineri

İHA

Hakkari'de '21. Yüzyılda Öğretmen Olmak' semineri

Hakkari Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) iş birliği ile '21 yüzyılda Öğretmen Olmak' semineri verildi.
Hakkari Valiliği himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve SODİMER iş birliği ile öğretmen ve yöneticilere '21 yüzyılda Öğretmen Olmak' semineri verildi. SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sabri Sidekli ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nden Prof. Dr. Emre Ünal tarafından verilen seminere Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu ve öğretmenler katıldı.
Seminerde bir konuşma yapan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari’nin eğitim öğretimdeki başarı çıtasını üst sıralara yükseltmek ve nitelikli bir nesil inşa etmek için eğitimi öncelikli meseleleri olarak gördüklerini ifade ederek, “Hakkari gibi güzide şehirde, bu toprakların hamuruna işlemiş kadim bir adap ve ahlak anlayışı ile hepimiz aynı amaç ve hedef doğrultusunda, birbirimize kenetlenerek, büyük bir uyumla, güzide kentimizi her geçen gün daha da ileriye taşıyacak. Kentimizde bulunan herkesin yaşam kalitesini arttıracak, her bir ferdinin güven içerisinde yaşamasını ve daha çok gülümsemesini sağlayacak hizmetler sunmaya çalışıyoruz” dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ise salgın döneminde tüm dünyada eğitimöğretim faaliyetlerinin daha çok çevrim içi olma eğilimine girdiğini dile getirerek, “Bu süreçte eğitim uygulamaları da dijitalleşerek bu sürece uyum sağlandı. Bu uygulamaları kullanabilen öğretmenler değişime daha kolay uyum sağlayabildiler. Bizler de ilimizde bu sürece çok iyi uyum sağlayarak, Valimizin liderliğinde güzel başarı hikayeleri yazdık” ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Levent Eraslan da, Hakkari'deki öğretmenlerle buluştukları için mutlu olduğunu söyleyerek, "Sınıfta dersleri işlerken, salgın sürecinde, bir anda telefondan, bilgisayardan ders anlatmaya başladık. Öğretmenlik mesleği dönüştü. Okulun ve öğretmenin değeri bu süreçte daha çok anlaşıldı" şeklinde konuştu.
Seminer plaket sunumu ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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