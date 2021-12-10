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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pençe-Yıldırım harekatı şehitlerine uğurlama töreni

İHA

Pençe-Yıldırım harekatı şehitlerine uğurlama töreni

Irak'ın kuzeyindeki PençeYıldırım Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan piyade uzman çavuşlar Ali Sarı, İdris Aksöz ve Doğanay Çelik için Hakkari'de tören düzenlendi.
Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında gerçekleştirilen törende, şehit Sarı, Aksöz ve Çelik'in Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu, dua edildi.
Şehitlerin naaşları, silah arkadaşları tarafından omuzda taşınarak ambulanslara konuldu.
Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen şehitlerden Sarı'nın naaşı memleketi Balıkesir'e, Çelik'in naaşı Yozgat'a ve Aksöz'ün naaşı da ailesinin yaşadığı İstanbul'a uğurlanacak
Törene, Vali İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, Yüksekova 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, asker ve polisler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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