Yüksekovalı çocukların kayma keyfi Poşet ve tahta parçalarının üzerinde kayan çocuklar tatilin keyfini çıkardı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki çocuklar hafta sonu tatillerini poşet, tepsi ve tahta parçalarının üzerinde kayarak geçiriyor.

Kar yağışını sevinçle karşılayan Yüksekovalı çocuklar, poşet, tahta parçaları ve tepsiyle kaymanın keyfini yaşıyor. Hafta sonu olması nedeniyle çocuklar ailelerinin gözetiminde dışarıda oyunlar oynayarak zaman geçiriyor. Karın yoğunluğunu fırsat bilen çocuklar, evlerinin önündeki yokuşlarda poşet, tepsi ve tahtalarla gönüllerince kayma keyfini yaşadı.

Hafta sonunu değerlendirmek için kar yağışının büyük bir fırsat olduğunu dile getiren çocuklar, “Karın çok olmasını fırsat bilerek arkadaşlarla birlikte temin ettiğimiz poşet, tepsi ve tahtalarla kayarak güzel vakit geçiriyoruz. Derslerimizi de ihmal etmiyoruz” ifadelerini kullandılar.

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