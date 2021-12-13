Belediye ekibinden su arızalarına anında müdahale

Hakkari Belediyesi ekipleri, iki ayrı noktadaki arıza veren içme suyu ana isale hattına anında müdahale etti.
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, Bulvar ve Şehit Mehmet Ceyhan caddelerindeki içme suyu ana hatlarında meydana gelen su patlağı arızasına anında müdahale etti. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan ekipler, iki arızaya da eş zamanlı müdahale ederek arızayı giderdi.
Cadde üzerinde iş yerleri bulunan esnaf da belediye ekiplerine teşekkür ettiler.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.