Başkan Geçirgen muhtarlarla bir araya geldi

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Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen, köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Başkan Perviz Geçirgen, bazı köy muhtarlarıyla verilen yemekte bir araya gelerek, ilçede yapılan çalışmaları değerlendirdi. Başkan Geçirgen, derneğin amacını da muhtarlara anlatarak, yapılacak hizmetler için destek istedi.

Bilgilendirmeden sonra Başkan Geçirgen, muhtarların sorunlarını dinleyerek yapılacak çalışmalarda birlikte hareket edeceklerini ve Yüksekova’nın geleceği adına güzel çalışmalara imza atacaklarını belirtti.

Muhtarlar ise Hakkâri Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen'e yapacağı hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

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