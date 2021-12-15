Yüksekova sis altında

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis etkisini gösterirken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Günlerdir etkili olan soğuk hava ve kar yağışının ardından ilçede sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Vatandaşlar sis altında kalan Yüksekova manzarası karşısında hayran kalırken, trafikte görüş mesafesi ise 10 metreye kadar düştü. Özellikle sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü İpekyolu Caddesi'nde sürücüler ilerlemekte zorlanırken, yetkililer ise sürücüleri hız konusunda uyardı.

Sis nedeniyle ortaya kartpostallık görüntülerin çıkması görenleri hayran bıraktı.

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