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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Akbıyık’tan sanayi sitesi esnafına ziyaret

İHA

Vali Akbıyık’tan sanayi sitesi esnafına ziyaret

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, küçük sanayi sitesinde incelemelerde bulunarak esnafla bir araya geldi.
Bağlar Mahallesi’nde bulunan küçük sanayi sitesini ziyaret eden Vali Akbıyık; Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Necmettin Acar ve Sanayi Sitesi Eski Başkanı Rahmi Değirmenci ve sanayi esnafı tarafından karşılandı. Sitede incelemelerde bulunan Vali Akbıyık, esnafla da bir araya geldi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sanayi Sitesi Başkanı Acar, daha önce sitenin toz ve çamur içinde olduğunu belirtti. Acar, “Belediye ekipleri parke taşı çalışmaları başlattı. Sanayi içi güzel bir görünüme kavuşturuldu. Esnafımız rahat nefes aldı. Bu çalışmalardan dolayı valimize teşekkür ediyoruz” dedi.
Vali Akbıyık, daha sonra Şehit Mehmet Ceyhan Caddesi üzerinde yapımı bitme aşamasında olan 24 derslik ilk ve ortaokul inşaatında incelemelerde bulunarak Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Nazmi Yakar’dan bilgi aldı.

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