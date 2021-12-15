Yüksekova'da yoğun sis

Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis etkili olurken, Cilo Dağı bölgesinde güzel görüntüler ortaya çıktı.
Yüksekova'da gece saatlerinden beri etkili olan sis, Cilo Dağı çevresinde yoğunlaştı. İlçe merkezinde görüş uzaklığının düşmesi nedeniyle yollarda olan sürücüler, zor anlar yaşadı. Cilo Dağı bölgesinde ise sis manzarasıyla görsel güzellik ortaya çıktı. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2021-12-15 12:38:59
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