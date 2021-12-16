Yüksekova'da mütevelli heyet seçimi

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Hakkari’nin Yüksekova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda mütevelli heyet seçimi yapıldı.

Yüksekova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda (SYDV) bir yıl boyunca görev yapacak mütevelli heyet üyelerinin seçimi için muhtarlar sandık başına gitti. Yüksekova Selahaddin Eyyübi Kültür Merkezi'nde yapılan seçimde, mahalle muhtarları oy kullandı. Seçimde oyların çoğunluğunu alan Murat Balin, SYDV Mütevelli Heyeti üyesi seçilirken, köy muhtarları adına ise Çakma Köyü Muhtarı Metin Çakil üye seçildi.

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