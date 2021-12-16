Hakkari’de İnsan Hakları ve İslam konferansı

Hakkari Valiliği himayelerinde Hakkari Üniversitesi ve İl Müftülüğü işbirliği ile “İnsan Hakları ve İslam” konulu konferans düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen program Halilurrahman Kur’an Kursu öğreticisi Abdulkadir Deniz’in Kur’anı Kerim tilaveti ile başladı. Programın açılışında konuşan İl Müftü Vekili Mehmet Ali Yiğit, “İnsan; akli, bedeni, ahlaki ve ruhani yönden mükemmel bir şekildedir. Günahsız, tertemiz doğar ve doğumundan ölümüne kadar bir takım haklara sahiptir. Dinimize göre toplumun hiçbir ferdi sınıf, meslek, ırk veya cinsiyet sebebiyle sahip olduğu haklardan mahrum bırakılamaz. Üstünlük ve asalet takva iledir. İnsan hakkı ihlali dinimizce hem suç hem de günah olarak değerlendirilmektedir” dedi.

Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mahsum Arslan’da “İslam insan hakları konusunu oldukça geniş bir çerçevede ele almakta olduğunu söyledi. Arslan, ”Bu haklardan en önemlileri, yaşam hakkı, eşiklik ilkesi ve hürriyettir. İnsan hakları İslam hukuk sisteminin en önemli bir parçasıdır. Peygamber efendimizin Veda Hutbesinin en önemli insan hakları vesikasıdır. İslamda insan hakları kazanılmış değil, doğuştan verilmiş haklardır. İnsan en mükemmel varlıktır. Kalbi Kabe’den daha çok hürmete layıktır. Kalp kırmak Kabe’yi yıkmaktan daha kötüdür. Allah indinde üstünlük sadece takvadadır. Irk, renk, dil, soy ve zenginlik gibi olgularda değildir. En iyi Müslüman elinden ve dilinden başka müminlerin emin olduğu kimsedir. İslam beldelerinde camilerin hemen yanı başlarında başka dinlere ait ibadethanelerin bulunması ve bu inanç sahibi kişilerin rahatça ibadetlerini yapabilme imkanına sahip olması İslam’ın insan hürriyetine ne kadar önem verdiğinin en güzel bir örneğidir” dedi.

Program konuşmacı Dr. Öğretim Üyesi Mahsum Arslan’a plaket ve hediye takdiminden sonra sona erdi. Konferansa, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Hakkari Üniversitesi fakülte dekanları ile öğretim üyeleri, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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