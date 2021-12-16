"Eren Kış-4/Yeşilbayır-1" operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında düzenlenen "Eren Kış4/Yeşilbayır1" operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğince yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan Eren Kış4 Şehit Uzman Jandarma V. Kademe Çavuş İzzet Taşbaş Yeşilbayır1 operasyonu kapsamında çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "15 Aralık 2021 günü Şemdinli ilçesi kırsal alanında icra edilen operasyonda bir mağara içerisinde; 62 kilogram amonyum nitrat,2 adet Bixi makineli tüfeği, 4 adet RPG7 roketatar, 41 adet RPG7 roketatar sevk fişeği, 2 adet RPG7 roketatar nişangâhı, 15 adet RPG7 roketatar mühimmatı, 1 adet Bixi makineli tüfeği yedek namlusu, 1 adet Bixi makineli tüfeği mekanizması, 670 adet Bixi makineli tüfeği fişeği, 4 adet 200'lük şerit Bixi makineli tüfeği mayonu, 1 adet AK47 kaleşnikof piyade tüfeği, 14 adet AK47 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 20 adet AK47 kaleşnikof piyade tüfeği şarjör kılıfı, 230 adet uçaksavar mühimmatı, 1 adet antitank mayını, 37 adet davunma tipi el bombası, 21 adet el bombası fünyesi, 2 adet zaman ayarlı EYP (El Yapımı Patlayıcı) düzeneği, 12 adet alıcı düzeneği, 14 adet alıcı düzeneği, 10 adet devre kartı, 4 adet küçük tüp, 4 adet büyük tüp, 1 adet güneş enerji paneli, 6 adet 6'lı pil bloğu, 35 adet büyük pil, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet hilti ucu, muhtelif yaşam ve sağlık malzemeleri ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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