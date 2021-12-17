Hakkari'de kar yağışı etkili olmaya başladı

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

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Hakkari'de meteoroloji uzmanlarınca yağacağı duyurulan kar, yüksek kesimlerde ve kent merkezinde etkili olmaya başladı.

Hakkari'nin yüksek kesimleri ve şehir merkezi lapa lapa kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı. Hakkari il genelinde 4 5 gün boyunca şiddetli kar yağışları bekleniyor. Bazı vatandaşlar ise kar yağışının bu şekilde devam etmesi halinde birçok köy yolun ulaşıma kapanabileceğini belirttiler.

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