Yüksekova’da kar tatili

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar yarım gün tatil edildi.

Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İpekyolu ve Cengiz Topel caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler ilerlemekte zorlanırken, Yüksekova Belediyesi, Karayolları, İl Özel İdaresi ekipleri de caddelerde biriken karları temizleme çalışmalarına devam ediyor.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla okulların tatil edildiği belirtilerek, “Yoğun kar yağışı, olumsuz hava ve yol koşulları nedeniyle 17 Aralık 2021 Cuma günü öğleden sonra Yüksekova ilçemizde eğitim öğretime ara verilmiştir” denildi.

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