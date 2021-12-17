Hakkari'de 179 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

– Hakkari’de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 179 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Hakkari İl Özel İdaresi yetkilileri, il merkezinde 22 köy ve 54 mezra, Şemdinli'de 17 köy ve 69 mezra, Yüksekova'da 3 köy ve 17 mezra olmak üzere 179 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Köy ve mezra yollarının yeniden açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğü bildirildi.

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