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Yüksekovalı muhtarlardan hastane ziyareti

İHA

Yüksekovalı muhtarlardan hastane ziyareti

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki merkez ve köy muhtarları, devlet hastanesini ziyaret etti.
Merkez ve köy muhtarları, pandemi boyunca büyük fedakârlık gösteren hastane yönetimini ziyaret ederek, hastaneyle ilgili bilgi aldılar. Hastaneyi ziyaret eden muhtarlar, ilk olarak Hastane Müdürü Haydar Arslan’la bir araya geldiler. Daha sonra Müdür Arslan’la beraber hastaneyi dolaşan muhtarlar, 120 bin nüfuslu Yüksekova için doktor sayısının arttırılmasını istedi.
Muhtarlar, pandemi sürecinde tüm zorluklara rağmen büyük başarı gösteren hastane yönetimine ve doktorlarına teşekkür etti.

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