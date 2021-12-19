Hakkarigücü, Kayseri Kadın Futbol Takımı'nı 4-0 yendi



Mehmet ÖZKAN / HAKKARİ (DHA) Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, ligin ilk maçında evinde konuk ettiği Kayseri Kadın Futbol Takımı'nı 4-0 yendi.

Kadınlar Futbol Süper Ligi B Grubu'nda Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, ligin ilk maçında Kayseri Kadın Futbol Takımı'nı evinde konuk etti. Aşağı Merzan Mahallesi'ndeki stadyumda oynanan maçı Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vali yardımcıları, kurum müdürleri ve çok sayıda taraftar izledi. Ligin ilk maçında konuk takıma karşı daha üstün bir futbol sergileyen Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, 15'inci ve 18'inci dakikalarda Nursel Özkan, 30'uncu dakikada Nergiz Haciyava ve 61'inci dakikada Adam Jereko'nun kaydettiği gollerle maçı 4-0 kazandı. Ev sahibi takım, aldığı bu galibiyetle hanesine 3 puan yazdırmayı başardı.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2021-12-19 16:24:28



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