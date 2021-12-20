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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'de bilim fuarı heyecanı

İHA

Hakkari'de bilim fuarı heyecanı

Hakkari'de TÜBİTAK 4006 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı" kapsamında "Bilim Fuarı" açılışı gerçekleştirildi.
Hakkâri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen bilim şenliğinin açılışına, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, İl Müftüsü Mehmet Ali Yiğit, Eğitime Destek Platformu Başkanı Ramazan Özdemir, TÜGVA Başkanı Harun Aşan, Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, okulun idarecileri, öğretmen ve öğrencileri katıldı.
İl Müdürü Bilal Gür, bilim kültürünü yaygınlaştırıp, etkinlikler yoluyla kavratılmasını amaçlayan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlediklerini belirtti. Müdür Gür, "TÜBİTAK projeleri, öğrencilerimizin hayal güçlerini kullanarak, üretken, bilimsel ve sanatsal yönlerini geliştirmelerine ortam hazırlayarak onların geleceklerine önemli katkılar sağlarken, aynı zamanda fikirlerini ifade edebildikleri evrensel bir bilim ortamı sunuyor. Bu bilim ortamında araştırmasını sunan öğrenciler, üretebilmenin heyecanını, ürettiklerini başkaları ile paylaşmasının coşkusunu ve bunların kendisinde oluşturduğu özgüven duygusunu yaşayacaktır. Birbirinden değerli etkinliklerle bilim fuarının hazırlanmasında emekleri olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Proje yürütücülüğünü Matematik Öğretmeni Ömer Yıldırım'ın yaptığı ve 23 öğretmenle birlikte gerçekleştirilen fuar; bilişim, çevre bilinci oluşturma, tasarım, el becerisi, mühendislik, fen bilimleri, sanatsal etkinlikler gibi eğlenceli ve bilimsel birçok konuyu içeriyor. Özellikle, "Osmanlı El Sanatları", "Atık Maddelerin Değerlendirilmesi" ve "Geçmişten Gelen Gelecek" projeleri ziyaretçilere keyifli bir deneyim sundu.

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