Yüksekova'da kar yağışı etkili oldu

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Yaşar KAPLAN/YUKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Yüksekova'da akşam saatlerinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Lapa lapa yağan kar trafiğe çıkan sürücülere zor anlar yaşatırken, kar kalınlığı ilçe merkezinde 10 santimetreye ulaştı. Kar ve tipi nedeniyle Yüksekova-Şemdinli ile Yüksekrova-Esendere Karayolunda zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşandı.

Meteoroloji yetkilileri, ilçedeki kar yağışının aralıklarla devam edeceğini bildirdi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2021-12-20 20:04:03



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