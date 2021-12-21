Hakkari'de taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada,"Valiliğimizin aldığı karar ile yoğun kar yağışı nedeniyle 21 Aralık 2021 Salı günü İlimiz Merkezinde taşımalı eğitime, Yüksekova İlçemizde ve bağlı köylerinde ise okullarımızın tamamında eğitimöğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.