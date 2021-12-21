Hakkari'de taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada,"Valiliğimizin aldığı karar ile yoğun kar yağışı nedeniyle 21 Aralık 2021 Salı günü İlimiz Merkezinde taşımalı eğitime, Yüksekova İlçemizde ve bağlı köylerinde ise okullarımızın tamamında eğitimöğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.