Hakkari'de 159 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

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Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 159 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Müdürlüğü yetkilileri, kent genelinde 44 köy ve 155 mezra yolunun ulaşıma kapandığını, yolların yeniden açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğünü belirttiler.

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