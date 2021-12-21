VEDAŞ’tan Yüksekova’ya yeni dağıtım merkezi

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin enerji altyapısını güçlendiren yeni bir dağıtım merkezi kurdu.

Faaliyete geçen yeni dağıtım merkeziyle birlikte; şehir şebekesinin yükünün hafifletilmesi, enerji kalitesinin artırılması, kesinti süre ve sıklığının asgari seviyeye indirilmesi hedefleniyor. Yüksekova’nın enerji sürekliliğini ve kalitesini artıracak yeni dağıtım merkezi hakkında açıklama yapan VEDAŞ Hakkari İl Müdürü Mehmet Salih Eroğuz, “Daha önce aynı hattan enerjilendirdiğimiz yerleşim yerlerini yeni kurduğumuz sistem sayesinde ayrı ayrı hatlardan enerjilendirebiliyoruz. Faaliyete geçen yeni dağıtım merkezimizle birlikte muhtemel elektrik arızalarında kesinti yaşanan bölgeye alternatif hatlarımızla kısa sürede enerji verebilmekteyiz. İlçe merkezinde ve kırsal bölgelerde yaşanabilecek elektrik arızalarını da bu sayede lokalize etmiş ve kesintiden etkilenen tüketici sayısını da asgari seviyeye indirmiş olduk. Tüketicilerimize sunduğumuz hizmet kalitesini daha da artıracak ve tüketici memnuniyetini geliştirecek teknolojiyle bütünleşik yatırımlarımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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