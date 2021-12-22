Hakkari'de taşımalı eğitim yeniden tatil edildi

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Hakkari Merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçesinde taşımalı eğitime kar yağışı nedeniyle, eğitimiöğretime yeniden ara verildi.

Önceki gün taşımalı eğitime ara verildiği Hakkari'de yeniden ara verildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Valiliğimiz Kararıyla, Hakkari Merkez, Yüksekova ve Şemdinli İlçelerimizde Taşımalı eğitime, Çukurca İlçemiz Çığlı ve Akkaya Köylerimizde yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle 22 Aralık 2021 Çarşamba günü eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

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