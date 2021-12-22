Hakkari'de eğitime kar tatili



Mehmet ÖZKAN/HAKKARI, (DHA)-HAKKARİ ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Yüksekova ve Şemdinli'de taşımalı, Çukurca ilçesinin ise Çığlı ve Akkaya köylerinde eğitime bugün ara verildi.

Hakkari ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı eğitimin aksamasına neden oldu. Hakkari Valiliği, yoğun kar yağışnın ardından gece saatlerinde açıklama yaptı. Açıklamada, Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde taşımalı eğitim, Çukurca ilçesinin Çığlı ve Akkaya köylerinde ise kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle 22 Aralık 2021 Çarşamba günü eğitimöğretime bir gün süre ile ara verildiğini bildirdi. FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2021-12-22 08:37:55



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