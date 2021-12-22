Hakkari'de 247 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 247 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde 69 köy ve 178 mezra yolu ulaşıma kapandı. Merkezde 25 köy, 64 mezra, Şemdinli'de 18 köy, 65 mezra ve Yüksekova'da 26 köy, 49 mezra yolu ulaşıma kapanmıştır. Yolların yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.