Belediye ekipleri kar yağışı altında su arızası onardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari Belediyesi ekipleri, Otluca köyü Uyanık mezrasında kar yağışı ve tipi altında su arızasını giderdi.

Kent merkezinin içme suyu ihtiyacını karşılaya su şebekesinde yaşanan problemin bildirilmesi üzerine Hakkari Belediyesi Belediye Su ve Kanalizasyon İşleri ekipleri, iş makinalarıyla kar ve tipiye rağmen Otluca köyü Uyanık mezrasına giderek arızayı giderdi. Ekipler, kış mevsiminde zor şartlar altında çalıştıklarını belirerek, “Uzun uğraşlar sonunda mezraya ulaşarak arızayı giderip şehir merkezine su verdik. Halkımızın su sıkıntısı çözmek yaşadığımız sıkıntıları unutturdu" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.