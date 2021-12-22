Çukurca'da eğitime 1 gün ara verildi

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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Akkaya ve Çığlı köylerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Çukurca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada Çukurca ilçesine bağlı Çığlı ve Akkaya köylerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 22 Aralık Çarşamba günü eğitimöğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi.

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