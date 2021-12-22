Şemdinli'de hasta kurtarma operasyonu

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Hakkari Şemdinli ilçesinde doğum sancısı çeken Nurten Sever, 3 saatlik çalışma sonucunda kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan kar yağışı, Hakkari Şemdinli ilçesinde de hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İlçeye bağlı Günyazı köyü Kocbaşı mezrasında ikamet eden 30 yaşındaki Nurten Sever isimli hamile kadının sancıları arttı. 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Kısa sürede yola çıkan sağlık ekipleri kardan dolayı yolda kaldı. Durumun İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekiplerine haber verilmesiyle ekipler kısa sürede bölgeye hareket etti. Doğum sancısı çeken Nurten Sever, İlçe Özel İdare ekipleri tarafından iş makinesiyle mezradan alınarak 3 saatlik çalışmalar sonucu sağlık ekiplerine teslim edildi. Doğum hastası Sever, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şemdinli Devlet Hastanesi kaldırıldı.

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