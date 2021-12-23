Hakkari’de 90 kursiyere sertifika

– Hakkari’de Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde açılan kursları başarıyla tamamlayan 90 kursiyere sertifikaları verildi.

Hakkari’de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı Aile Destek Merkezleri (ADEM) tarafından daha önce düzenlenen pastacılık, muhasebe, dikiş, el sanatları ve trikotaj kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları törenle verildi. ADEM 1. Şubesinde düzenlenen törene Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Sait Abdullahoğlu, ADEM 1.Koordinatörü Remziye Müezzinoğlu, ADEM 2. Koordinatörü Güneş Hayva ve kursiyerler katıldı. Vali Yardımcısı Kılıç ve protokolün sergiyi gezmesinin ardından pastacılık, muhasebe, dikiş, el sanatları ve trikotaj kursunu başarıyla bitiren kursiyerlere sertifikaları verildi.

ADEM Koordinatörleri Remziye Müezzinoğlu ve Güneş Hayva, yaptıkları kısa açıklamalarında kadınları meslek sahibi yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

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