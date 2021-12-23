Hakkari'de 105 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Hakkari merkez Yüksekova ve Şemdinli ilçesinde 105 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarındaki karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Hakkari İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü yetkilileri, il genelinde saat: 07:00 itibari ile 22 köy, 83 Mezra yolunun ulaşıma kapandığını belirttiler. Yetkililer, "Hakkari merkez bağlı 4 köy, 14 mezra, Yüksekova ilçesinde 9 köy, 20 mezra ve Şemdinli ilçesinde 9 köy, 49 mezra yolunun ulaşıma kapalı bulunuyor. Yolların yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor" denildi.

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