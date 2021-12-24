Hakkari'de 196 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

– Hakkari’de etkili olan kar ve tipi nedeniyle 196 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari il merkezi ve ilçelerinde kar yağışı ve akabinde fırtına belirli aralıklarla etkisini sürdürüyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü yetkilileri, Hakkari merkezde 15 köy ve 26 mezra, Çukurca'da 4 köy ve 9 mezra, Şemdinli'de 11 köy ve 60 mezra ile Yüksekova ilçesinde 22 köy ve 49 mezra yolunun ulaşıma kapandığını duyurdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.