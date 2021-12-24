Çukurca’da okullar tatil edildi

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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Çukurca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “İlçemiz genelinde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava ve ulaşım koşulları nedeniyle 24 Aralık Cuma günü eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir” denildi.

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