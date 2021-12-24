Yüksekova'da köy yolunun 3 noktasına çığ düştü

Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köy yolu, 3 noktaya çığ düşmesi sonucu kapandı. Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla yol, ulaşıma yeniden açıldı.
Yüksekova ilçesine 55 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca köy yolunun 3 noktasına, bu sabah çığ düştü. Kar kümesi nedeniyle köyden ilçeye gelen bazı sürücüler, araçlarıyla yolda kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, 2 saat süren çalışmanın ardından karları temizledi. Yolun açılmasıyla sürücüler, ilçe merkezine ulaşabildi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2021-12-24 15:28:42
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