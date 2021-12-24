Vali Akbıyık şoförlük yapıp yolcuları ücretsiz taşıdı Hakkari’de yeni alınan 3 aracın tanıtımı yapıldı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yeni alınan 3 aracın tanıtımın yaptıktan sonra şoförlük yaparak ücretsiz yolcu taşıdı.

Vali İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, belediyeye yeni alınan 2 minibüs ve çöp aracının tanıtım törenine katıldı. Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Akbıyık, göreve geldiklerinde 45 aracın çalışabilir, 26'sının da çalışamaz halde olduğunu söyledi. Şu anda belediye bünyesinde toplam araç sayısının 50’yi geçtiğini ifade eden Vali Akbıyık, daha önce 14 araçla toplu taşıma yapıldığını kaydetti. Vali Akbıyık, “Artık çöpümüzü de kendimiz topluyoruz. Halkımızın en çok mutlu olduğu hizmetlerden birisi toplu taşıma hizmetidir. Minibüslerimiz her mahalleye, en ücra köşeye kadar gidiyor. Belediyemiz bunun yanı sıra diğer alanlarda da çalışmalarını sürdürüyor. 54 kilometre asfalt yaptık. İçme suyu sorununu gidermek için sondajlar, yeni hatlar yaptık. Sanat sokağı, cadde giydirme, etüt merkezi çalışmalarıyla halkın daha rahat nefes alabilmesi için çevreye duyarlı hizmetlerimizi sunuyoruz. Hakkari halkının hizmetlerin en güzeline layık olduğuna inanıyoruz. Değişim dönüşüm programı kapsamında yaklaşık 25 projemiz vardı. Yüzde 70'ini gerçekleştirdik. Geldiğimizde temizlik işleri ihaleyle özel sektöre yapılıyordu. Şu anda araçlarımızla bunu kendimiz yapıyoruz. Bu da belediyeye katkı sağlıyor. İlk geldiğimizde belediyenin 214 milyon lira borcu vardı. Bu borcu 203 milyonlara düşürmüş durumdayız. Bunun yanında biz 80 milyon liraya yakın borç ödedik. Bir taraftan da hizmet yapıyoruz. Yaptığımız hizmetlerin bedeli de 50 milyon lirayı geçti. Hakkari'de tarihi hizmetler yapılıyor. İnşallah daha da güzel olacak” şeklinde konuştu.

Vali Akbıyık, daha sonra belediyeye yeni alınan minibüsün şoförlüğünü yaparak HakkariVan karayolundan çarşı merkezine doğru hareket etti. Yolda bekleyen vatandaşları minibüse alarak çarşı merkezine ücretsiz getiren Vali Akbıyık, hastaneye giden yolcuları da hastane kapısında indirdi. Toplu taşıma aracını valilik önüne kadar getirin Vali Akbıyık, minibüsü sürücüsüne teslim ederek hayırlı olması temennisinde bulundu.

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