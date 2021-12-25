Vali Yardımcısı Kasımoğlu’dan belediye ekibine ziyaret

Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Mustafa Berat Kasımoğlu, kentin değişik noktalarında dondurucu soğukta çalışan belediye ekiplerini ziyaret etti.

Hakkari’de tüm olumsuzluklara rağmen belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dondurucu soğukların her geçen gün arttığı Hakkari’de geceli gündüzlü çalışan belediye ekipleri, vatandaşların sağlıklı su alması için olağanüstü bir gayret harcıyor. Coğrafi yapısı nedeniyle her gün değişik noktalarda meydana gelen su arızaları nedeniyle belediye ekipleri yer yer zor anlar yaşıyor.

Vali Yardımcısı Kasımoğlu, ekipleri ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Daha sonra açıklamalarda bulunan Vali Yardımcısı Kasımoğlu, “Vatandaşlarımızın sağlıklı ve kaliteli su içmesi bizim için çok önemli. Bizler halkımızın rahatı ve mutluluğu için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Suyumuz çok değerli, suyumuza sahip çıkalım” dedi.

Vali Yardımcısı Kasımoğlu'na Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek'da eşlik etti.

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