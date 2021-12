Hakkari'de 2 bin 800 rakımlı kayak merkezinde sezon başladı

Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de bulunan 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı. Vali İdris Akbıyık, Hakkarili gençlerin özellikle kış sporlarında başarılı sonuçlar elde ettiğini belirterek, "'Sağlıklı Gelecek Sporla Gelecek' projesiyle son 3 yılda 40 bin çocuğumuza kayak öğrettik. İran, Irak ve il dışından da merkeze ciddi bir ilgi var. Her yıl binlerce kayakseveri burada ağırlıyoruz" dedi.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan ve Hakkari Gençlik Hizmetleri ile Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde, karın yeterli miktarda yağmasıyla kayak sezonu açıldı. Kayak merkezinin açılına Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve vali yardımcıları ile Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, İl Jandarma Komutan Tuğgeneral Ahmet Kacukçu ve kurum müdürleri katıldı. Açılışta konuşan Vali Akbıyık, 'Yaklaşık 1 metre karın yağdığı kayak merkezi; İran'ın, Irak'ın, bölgenin önemli bir spor merkezi, kayak merkezi olacak. Bu sene kayak merkezimizi yenileyerek sezona başlıyoruz. Her yıl pist sayısı ve uzunluğunu artırıyoruz. Pist uzunluğunu 6 bin metreye çıkardık. Ayrıca 50 odalı 120 yataklı, 5 yıldızlı otel ayarında konaklama merkezini yaptık. Burası da ulusal, uluslararası müsabakalar ve yaz aylarında sporcuların kamp yapabilmeleri açısında büyük önem arz ediyor. Hakkari her alanda değişip dönüşüyor. Bu tesisler spor alanında gençlerimizin potansiyelini ortaya koymaları için önemli. İnsanlarımız hem spor yapmış olacaklar hem de bu güzel, mistik havayı soluyacaklar. Öğrencilerimiz için gençlerimiz için güzel bir imkan, güzel bir fırsat. Hakkarililer de bunu en güzel şekilde değerlendiriyorlar" dedi.

Hakkarili gençlerin kayağa ilgisinin fazla olduğuna da belirten Vali Akbıyık, "Hakkarili gençler özellikle kış sporlarında başarılı sonuçlar elde ediyor. 'Sağlıklı Gelecek Sporla Gelecek' projesiyle son 3 yılda 40 bin çocuğumuza kayak öğrettik. İran, Irak ve il dışından da merkeze ciddi bir ilgi var. Her yıl binlerce kayakseveri burada ağırlıyoruz" diye konuştu.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı kayak merkezine gelenler ise kayak yapmanın sevincini yaşadı. Kayak merkezine başka kentlerden gelenler de ortamın çok güzel olduğunu ve eğlendiklerini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2021-12-25



