Hakkari’de sokak hayvanlarını kısırlaştırma çalışması

Hakkari Belediyesi ekipleri, sokak köpeklerini kısırlaştırmaya devam ediyor.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sahipli ve sahipsiz köpekleri belediye kliniğine getirerek kısırlaştırıyor. Sokak hayvanlarının kontrolsüz üremelerini engellemek amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında kısırlaştırılan köpeklerin iç ve dış parazit ile kuduz aşıları da veteriner hekimler gözetiminde yapılıyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, başıboş sokak hayvanlarını toplayıp belediye kliniğinde gerekli bakım ve tedavileri yapıldıktan sonra kısırlaştırarak kuduz ve karma aşılarını yaptıklarını belirterek, “Aşılanan hayvanları tekrar yaşam alanlarına geri bırakmaktayız. Belediye olarak dostlarımızı en iyi şekilde ağırlıyor ve yaşam alanlarına bırakıyoruz” dediler.

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