Yüksekova’da termometreler eksi 19 dereceyi gösterdi Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle araçlar dondu, çatılarda buz sarkıtları 2 metreyi aştı

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde termometrelerin eksi 19 dereceyi göstermesiyle hayat adeta durma noktasına geldi.

İlçede etkili olan yoğun kar yağışı yerini Sibirya soğuklarına bıraktı. Günlerdir dondurucu soğukların etkisini gösterdiği ilçede araçlar donarken, binaların çatılarında ise buz sarkıtları 2 metreyi aştı. Sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar donan araçlarını çalıştırmakta zorlanırken, bazı vatandaşlar ise araçlarını korumak için branda ve naylonla kapattı.

Aracının donduğunu belirten Kenan Fırat adlı vatandaş, “Sabah saatlerinde kalktığımda zaten her yer donmuştu. Zor çalıştırabildim. Yüksekova resmen donuyor. Buz sarkıtları da 2 metreyi bulmuş şekilde. Bu soğuklarla baş etmek baya zor olacak gibi görünüyor. Şu an araca baktığımızda eksi 19 dereciyi gösteriyor” dedi.

Saat 05.00 gibi kalktığında hava sıcaklığının eksi 25’i bulduğunu dile getiren Recep Keği de, “Sabah saatlerinde Yüksekova donuyordu. Sabah saat 05.00 sıralarında hava sıcaklığı eksi 25 iken, şu an 19’lara gelmiş. İnan biz de zar zor çalışabiliyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

Kerem Durmazer adlı vatandaş ise Yüksekova'da Sibirya soğuklarının hakim olduğunu söyleyerek, “Çatılarda buz sarkıtları 2 metreyi aştı. Şu an acayip üşüyoruz. İlçede baya bir sis de var. Bu da ister istemez hayatı olumsuz etkiliyor” şeklinde konuştu.

