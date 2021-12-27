Aç kalan kurt yerleşim alanına indi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yiyecek bulmak için yerleşim alanına inen kurt görüntülendi.

Gece saatlerinde Esenyurt Mahallesi’nde bulunan TOKİ konutlarının yakınların yiyecek arayan bir kurt görüldü. Son günlerde Yüksekova merkezde sık sık kurtların görülmeye başlamasıyla vatandaşlar korku yaşadı.

Taner Adar adlı taksi sürücüsü, karşılaştığı kurdu cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Herkesin akşam saatlerinde dikkatli olmasını isteyen Taner Adar, "Gece saatleriydi. Evinin balkonuna çıktığımda kurt dışarıda geziyordu. Allah’tan bu saatte kimse dışarıda değildi. Herkes akşam saatlerinde evine giderken dikkatli olmalı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.