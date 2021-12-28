Şemdinli'de 44 kilo eroin ele geçirildi

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yapılan arama faaliyetinde 2 çuval içerisinde 44 kilo eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “27 Aralık 2021 günü ilimiz Şemdinli ilçesi kırsal alanında icra edilen arama faaliyetinde 2 çuval içerisinde 44 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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