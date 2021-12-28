Tarihi değirmen 100 yıldır dönüyor

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Hakkari'nin Derecik ilçesinin Vapur Tepe Mahallesi’nde bulunan asırlık değirmen zamana karşı direniyor.

Yaklaşık 100 yıl önce kurulan değirmen, dededen oğula kalarak köylülerin buğdayını öğütmek üzere dönmeye devam ediyor. Köydeki vatandaşlar değirmeni onarımı da yapılan değirmende eski usul buğday öğütülüyor.

Değirmeni köylülerle birlikte yenileyerek tekrardan hizmete açtığını belirten İdris Evin, “Değirmenimiz 100 yıllıktır. Dedemden kalma değirmeni vatandaşlarla birlikte onararak yeniden kullanıyoruz. Değirmene dereden gelen suyun debisini ve hızını yükselttik” dedi.

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