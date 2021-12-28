Hakkari'de 325 deprem konutu için kura çekildi

Hakkari’de AFAD koordinasyonunda TOKİ'ye yaptırılan 325 afetzede konutunun kura çekimi gerçekleştirildi.

Hakkari’de 2005 depremi ve sonrasında meydana gelen çeşitli afetlerden hak sahibi olarak kabul edilen ve AFAD Başkanlığı tarafından TOKİ'ye yaptırılan 325 afetzede konutunun kura çekimi Atatürk Kültür merkezinde noter huzurunda yapıldı.

Kura çekimi öncesinde konuşan AFAD Müdürü Resul Karedeniz, öncelikle afetzedelere geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve konuşmasında geç de olsa vatandaşlarımızın konutlarına kavuşma imkanı bulduğunu ve bundan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Karedeniz, afete maruz bölgede bulunan vatandaşların bir an önce afete maruz bölgedeki evlerini terk etmeleri kendi konutlarına yerleşmeleri gerektiği dile getirdi. Karadeniz, "Konutların yaptırılmasında ve yapımında emeği başta Sayın Valimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Tüm afetzedelere hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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