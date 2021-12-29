Hakkarigücü, Sivas Kadın Futbol Takımı'nı 4-0 yendi



Mehmet ÖZKAN / HAKKARİ (DHA) -TURCELL Kadınlar Futbol Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, ligin üçüncü haftasında evinde konuk ettiği Sivas Kadın Futbol Takımı'nı 4-0 yendi. Kadın futbol takımı, aldığı 3 galibiyetle grubunda liderliğini sürdürüyor.

Türkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Sivas Kadın Futbol Takımı'nı evinde konuk etti. Aşağı Merzan Mahallesi'ndeki stadyumda oynanan maçı, Siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda taraftar izledi. Ligin üçüncü haftasında evinde ağırladığı konuk takıma karşı daha üstün bir futbol sergileyen Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, 31'inci dakikada Adam Jereko, 41'inci dakikada Julu, 45'inci dakikada Nursel Özkan ve 87'nci dakikada Diyan Ceyhan'ın kaydettiği gollerle maçı 4-0 kazandı. Ev sahibi takım, aldığı bu galibiyetle hanesine 9 puan yazdırarak grubundaki liderliğini sürdürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Maçın başlaması

-Tezahürat yapan taraftarlar

-Maçtan detaylar

-Gollerin atılması

-Maçın bitiş düdüğü

-Oyuncuların galibiyet sevinciDHA-Spor Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2021-12-29 15:06:01



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