Hakkari AK Parti İl Başkanı Özbek: ”Eğitimde son sırada olmak Hakkari’nin kaderi olmamalı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari AK Parti İl Başkanı Özbek: ”Eğitimde son sırada olmak Hakkari’nin kaderi olmamalı”

İHA

Hakkari AK Parti İl Başkanı Özbek: ”Eğitimde son sırada olmak Hakkari’nin kaderi olmamalı”

Hakkari AK Parti İl Başkanı Abdulmuttlip Özbek, "Eğitimde son sırada olmak Hakkari’nin kaderi olmamalıdır" dedi.

Hakkari’de Okul Aile Birliği Başkanları istişare toplantısında bir araya geldi. 16 okul aile birliği başkanının katıldığı toplantıda konuşan Hakkari 23. Dönem Milletvekili ve İl Başkanı Abdulmuttlip Özbek, "Okul Aile Birliği Başkanlarına yönelik istişare toplatışı düzenledik ve büyük katılım sağlandı. Hakkari’de yıllardır son sıralarda olmanın nedenlerini, detaylı bir şekilde ele aldık ve fikir alışverişinde bulunduk. Okul aile birliği başkanlarım ile yaptığımız istişarede; özellikle veli ve öğrenci arasındaki bağlantının daha sıkı olması, velilerin okullarına ve öğretmenlerini ziyaret etmelerini, velinin her hafta okula gidip öğrenciler hakkında bilgi alması, öğretmenlerle diyalogların geliştirmesi gerektiğini bize söyledi. Yaptığımız toplantı çok olumlu geçti. Bu gibi toplantı öğrencilerimizin geleceği için önem teşkil ediyor ve devam etmesi gerekir” diye konuştu.

Başkan Özbek, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür’ü de makamında ziyaret etti. Müdür Gür, yaptığı açıklamada, "Öğretmen kadromuz yeni atamayla daha da güçlenecek. İlimizin eğitiminde asıl yaşanan başarı çocuklarımızın zihin dünyasındaki başarıya olan inançtır. Asıl başarı çocuklarımızın zihin dünyasında oluşuyor çocuklarımızın edindikleri özgüven ve geleceğe dair hedefleridir. Bu bizleri mutlu kılıyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Hakkari Gücü: 4 - Sivasspor: 0
YEREL HABERLER Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Hakkari Gücü: 4 - ...
Hakkarigücü, Sivas Kadın Futbol Takımı'nı 4-0 yendi
YEREL HABERLER Hakkarigücü, Sivas Kadın Futbol Takımı'nı 4-0 yendi
Hakkari Belediyesi'nde 2021 yılı değerlendirme toplantısı
YEREL HABERLER Hakkari Belediyesi'nde 2021 yılı değerlendirme ...
Hakkari'de 325 deprem konutu için kura çekildi
YEREL HABERLER Hakkari'de 325 deprem konutu için kura çekildi
Tarihi değirmen 100 yıldır dönüyor
YEREL HABERLER Tarihi değirmen 100 yıldır dönüyor
Şemdinli'de 44 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Şemdinli'de 44 kilo eroin ele geçirildi
Hakkari’de ‘Sosyal Denge Sözleşmesi’ sevinci
YEREL HABERLER Hakkari’de ‘Sosyal Denge Sözleşmesi’ sevinci
Vali Akbıyık, muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Akbıyık, muhtarlarla bir araya geldi
Hakkari’de fahiş fiyat ve zam denetimi
YEREL HABERLER Hakkari’de fahiş fiyat ve zam denetimi
Aç kalan kurt yerleşim alanına indi
YEREL HABERLER Aç kalan kurt yerleşim alanına indi
Zap Suyu dondu
YEREL HABERLER Zap Suyu dondu
Yüksekova'da dereler dondu, çatılarda buz sarkıtları oluştu
YEREL HABERLER Yüksekova'da dereler dondu, çatılarda buz sarkıtları ...
Şemdinli’de elektrik direkleri buz tuttu
YEREL HABERLER Şemdinli’de elektrik direkleri buz tuttu
Vali Akbıyık: “40 bin çocuğa kayak eğitimi verdik”
YEREL HABERLER Vali Akbıyık: “40 bin çocuğa kayak eğitimi verdik”
Yüksekova’da termometreler eksi 19 dereceyi gösterdi Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle araçlar dondu, çatılarda buz sarkıtları 2 metreyi aştı
YEREL HABERLER Yüksekova’da termometreler eksi 19 dereceyi ...
Başkan Geçirgen: “Döviz kurunun düşmesiyle artık marketler de indirim getirmeli”
YEREL HABERLER Başkan Geçirgen: “Döviz kurunun düşmesiyle artık ...
Yüksekova’da buzlu yoldan kayan araç su kanalına uçtu
YEREL HABERLER Yüksekova’da buzlu yoldan kayan araç su kanalına uçtu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.