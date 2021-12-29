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Kardan dolayı yolları kapalı olan köy sakinleri kendi imkanlarıyla yollarını açıyorlar

İHA

Kardan dolayı yolları kapalı olan köy sakinleri kendi imkanlarıyla yollarını açıyorlar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Onbaşılar köyüne bağlı Yediveren mezrasında yaşayan vatandaşlar, yolları kardan dolayı kapalı olması nedeniyle günlerdir kendi imkanlarıyla yollarını açmaya çalışıyor.
Yüksekova ilçesinin Onbaşılar köyün Yediveren mezrasında yaşayan vatandaşlar, yolları kardan dolayı kapalı olması nedeniyle günlerdir kendi imkanlarıyla yollarını açmaya çalışıyorlar. İlçede günler öncesi yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede hayat durma noktasına gelirken, kırsal kesimde yaşayan vatandaşları zorladı. İlçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan Onbaşılar köyüne bağlı Yediveren mezrasında yaşayan vatandaşlar, günler güncesi yoğun kar yağışından dolayı açılmayan yollarını küreklerle kendi imkânlarıyla açıyorlar. Köy sakinlerinden Fıramerz Yemen, Caner Yemen, Bedirhan Yemen ve Mehmet Yemen adlı vatandaş, ellerine aldıkları küreklerle yollarını temizledikleri belirttiler. Köy sakinleri günlerdir yolları açılmadığı için zor günler geçirdiklerini ve mağdur olduklarını belirterek, yetkililerden biran önce köy yollarını açmalarını istedi.

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