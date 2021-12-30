Hakkari’deki zincir markete para cezası

Hakkari’de bir zincir marketin raf ile kasa fiyatları arasında fark olması nedeniyle zabıta ekipleri tarafından ceza kesildi.

Bazı vatandaşların bir zincir markette raf ile kasadaki fahiş fiyat dengesizliği ihbarı üzerine Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Rafta 43 lira yazan ürünün kasada 55,50 lira olduğunu tespit eden zabıta ekipleri, zincir markete her bir ürün için 427 lira cezai işlem uyguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.