Yüksekova'da ‘Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma, Ezan ve Hutbe Yarışması’ finali

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ‘Kur’anı Kerim'i Güzel Okuma, Ezan ve Hutbe Yarışması’nın finali yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü direktifiyle imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokulları arasında yapılan ‘Genç Sada ve Genç Nida Kur'anı Kerim'i Güzel Okuma ile Hafızlık, Genç Bilaller Ezan ve Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması’nın il finali, Yüksekova Merkez İhsaniye Camii'nde gerçekleştirildi. Programa Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, İl Müftü Vekili Mehmet Ali Yiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, şube müdürleri, jüri üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Cimşit, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün direktiflerinde düzenlenen bu yarışmanın maneviyatı yüksek öğrencilerin yetişmesine vesile olmasını dileyerek, “Sevgili öğrencilerimiz, emeğiniz ve katılımınızla hepiniz benim gönlümde birincisiniz. Uzun yıllar sizi bekliyor, hedefinizi ve ideallerinizi her zaman yüksek tutun. Teknolojinin zirve yaptığı bu çağda, yarınlara kendinizi iyi hazırlayın. Manevi hassasiyetlere önem vererek, ileride geleceğiniz vazifelerde; adaletli, hakkaniyetli olun ve bu ilim yolculuğunda daha fazla gayret ve başarı gösterin. Kazananları tebrik eder, yarışmaya katılım gösterenlere teşekkür ederim" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür’ün de bir konuşma yapmasının ardından yarışmada derece alan öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.